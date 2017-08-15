"أوبر" تسوي الاتهامات الموجهة لها بشأن بيانات العملاء في أمريكا

لوس أنجليس - (د ب أ):

أعلنت هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، موافقة شركة خدمة استدعاء سيارات الركوب عبر تطبيقات الهواتف الذكية "أوبر" على تسوية دعوى مقامة ضدها بتهمة تضليل العملاء بعدم حماية بياناتهم بصورة مناسبة.

ووافقت الشركة الأمريكية على استخدام برنامج لحماية الخصوصية والقيام بمراجعة دورية لتسوية الاتهامات.

وقال "ماروين كيه أوهلاهاوسن" القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الاتحادية في بيان إن أوبر فشلت في حماية عملائها بطريقتين أساسيتين: "الأولى من خلال غموض إلى أي مدى يمكن لموظفيها الوصول إلى المعلومات الشخصية بشأن المستخدمين والسائقين، والثانية الغموض بشأن اتخاذها خطوات مناسبة لتأمين هذه البيانات".

كانت هيئة التجارة الاتحادية قد أطلقت تحقيقا مع "أوبر" في أعقاب التقارير الإخبارية التي نشرت عام 2014 حول وصول موظفي أوبر بشكل غير ملائم إلى بيانات العملاء.

كما تضمنت الشكوى عدم تأمين بيانات العملاء بطريقة مناسبة لدى شركة مستقلة لتكنولوجيا الحوسبة السحابية والتي أدت إلى القرصنة على البيانات في مايو 2014 وعرض أسماء وأرقام تراخيص آلاف السائقين، بحسب هيئة التجارة الاتحادية.

وتلزم التسوية شركة "أوبر" بمراجعة إجراءات حماية الخصوصية على مدى 20 عاما مقبلة.