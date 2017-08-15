الأهلي والمصري إلى الوقت الإضافي في نهائي الكأس

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حسم التعادل السلبي الوقت الأصلي لمباراة الأهلي والمصري، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، خلال اللقاء المقام بينهما حاليًا على ملعب «برج العرب» في نهائي بطولة كأس مصر.

وشهد الشوط الأول ضغطا من الأمام من قبل لاعبي الفريق البورسعيدي، الأمر الذي دفع لاعبي الأهلي إلى الاعتماد على الهجمات المرتدة، التي واجههم فيها سواء الحظ من جانب وسوء التحرك من جانب آخر.

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وفي الشوط الثاني، وضح على لاعبي الفريقين التراجع البدني، في ظل تحفظ كلا المدربين وعدم اللجوء لأى الهجومية، حيث أجرى حسام البدري المدير الفني للاهلي تبديلًا واحد بنزول صالح جمعة بدلًا من وليد سليمان، بينما دفع حسام حسن، مدرب المصري بأحمد كابوريا.