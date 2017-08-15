أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس مالي: مجموعة الساحل موحدة في مواجهة الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس مالي: مجموعة الساحل موحدة في مواجهة الإرهاب

10:35 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

رئيس مالي: مجموعة الساحل موحدة في مواجهة الإرهاب

الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا

باماكو - (أ ف ب):

أكد الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، الثلاثاء، في واجادوجو ان الدول الخمس في مجموعة الساحل موحدة في مواجهة الإرهاب بعد الهجوم الذي شنه جهاديون الاحد في وسط عاصمة بوركينا فاسو وخلف 18 قتيلا.

وصرح كيتا للصحافيين في القصر الرئاسي في واجادوجو في حضور رئيس بوركينا الذي لم يدل بتصريح أن مجموعة الساحل موحدة في هذه الظروف، لن نستسلم ولن نخاف.

واكد ان المهاجمين لن يتمكنوا من ابقائنا في منازلنا ان مجموعة الساحل موحدة في وجه الارهاب.

ويتولى أبو بكر كيتا الرئاسة الدورية لمجموعة الساحل التي تضم موريتانيا وتشاد ومالي والنيجر وبوركينا.

وبعد تدهور الوضع في وسط مالي المحاذي لبوركينا والنيجر، اعادة مجموعة الساحل في شباط/فبراير احياء مشروعها تشكيل قوة اقليمية مشتركة بعد إطلاقه في نوفمبر 2015.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حفتر: أتوقع نجاح المبعوث الأممي الجديد رغم التحفظات

    أخبار

  • المبعوث الأممي إلى ليبيا يلتقي قيادات سياسية ومجتمعية في مصراتة

    أخبار

  • شركة إسرائيلية تعرض على السياح مغامرة "مكافحة الإرهاب"

    أخبار

  • السلمي: الدول العربية تدعم العراق في الحرب على الإرهاب

    أخبار

إعلان

3c294effa1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة