رئيس مالي: مجموعة الساحل موحدة في مواجهة الإرهاب

باماكو - (أ ف ب):

أكد الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، الثلاثاء، في واجادوجو ان الدول الخمس في مجموعة الساحل موحدة في مواجهة الإرهاب بعد الهجوم الذي شنه جهاديون الاحد في وسط عاصمة بوركينا فاسو وخلف 18 قتيلا.

وصرح كيتا للصحافيين في القصر الرئاسي في واجادوجو في حضور رئيس بوركينا الذي لم يدل بتصريح أن مجموعة الساحل موحدة في هذه الظروف، لن نستسلم ولن نخاف.

واكد ان المهاجمين لن يتمكنوا من ابقائنا في منازلنا ان مجموعة الساحل موحدة في وجه الارهاب.

ويتولى أبو بكر كيتا الرئاسة الدورية لمجموعة الساحل التي تضم موريتانيا وتشاد ومالي والنيجر وبوركينا.

وبعد تدهور الوضع في وسط مالي المحاذي لبوركينا والنيجر، اعادة مجموعة الساحل في شباط/فبراير احياء مشروعها تشكيل قوة اقليمية مشتركة بعد إطلاقه في نوفمبر 2015.