الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا يعاقب نواب البرلمان الذين صوتوا ضد زوما

جوهانسبرج - (د ب أ):

يعتزم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا معاقبة ثلاثة على الأقل من المشرعين الـ26 الذين صوتوا ضد الرئيس جاكوب زوما فى تصويت بالثقة، الأسبوع الماضي، فى البرلمان، حسبما ذكرت شبكة "إي إن سي إيه" التليفزيونية ووسائل إعلام أخرى، اليوم الثلاثاء.

وقال الأمين العام للحزب جويدي مانتاشي فى مؤتمر صحفى بثته الشبكة إن حزب المؤتمر الوطني الافريقي لن يمارس "عملية مطاردة وتعقب " ضد جميع المشرعين الذين انشقوا عن الحزب خلال التصويت.

إلا أن الذين أعربوا علنا أانهم سيصوتون ضد زوما سيواجهون تحقيقا تأديبيا.

وقال مانتاشى: "إذا قمت بالتصويت لصالح عدم الثقة والتزمت الهدوء، فلن يتم تعقبك، ولكن إذا تفاخرت بذلك فأنت تقوض المنظمة".

وكان وزير المالية السابق برافين جوردهان ووزير السياحة السابق ديريك هانيكوم والمشرعان ماخوسي خوزا وموندلي جونجوبيل قد أعلنوا علنا أنهم سيصوتون وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم.

وقد نجا زوما من عدة اقتراعات سابقة بالثقة بفضل قوة حزب المؤتمر الوطنى الافريقى الذي يتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان.