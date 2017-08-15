المفوض السامي: الأمم المتحدة تواصل دعمها لمشروعات اللاجئين في دارفور
المفوض السامي: الأمم المتحدة تواصل دعمها لمشروعات اللاجئين في دارفور
10:00 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017
المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي
الخرطوم - (أ ش أ):
أكد المفوض السامي لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي، عزم الأمم المتحدة على مواصلة دعمها لمشروعات اللاجئين الجنوبيين في معسكر النمر في ولاية شرق دارفور بالسودان.
وطالب جراندي، خلال زيارته المعسكر، الثلاثاء،اللاجئين الجنوبيين باحترام القوانين المحلية،والتعاون مع المجتمع المحلي المضيف لهم.
وقال جراندي إنه زار جنوب السودان الأسبوع الماضي، وسيبحث مع الأطراف المتنازعة كيفية وقف الحرب هناك.
ومن جهته، أكد والي شرق دارفور أنس عمر-الذي استقبل جراندي - أن ولايته فتحت أبوابها للاجئين، استناداً لقرار رئاسة الجمهورية.
وأضاف إن حكومة الولاية تبذل جهوداً حثيثة عبر مؤسساتها المختلفة، لتذليل الصعاب أمام اللاجئين، داعيًا إياهم ألا يفقدوا الأمل في العودة إلى أوطانهم مرة أخرى.
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