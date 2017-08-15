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حريق ضخم وسط مدينة جدة بالسعودية

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حريق ضخم وسط مدينة جدة بالسعودية حريق ضخم وسط مدينة جدة بالسعودية

مصراوي Masrawy

حريق ضخم وسط مدينة جدة بالسعودية

09:41 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

(مصراوي):

شب حريق ضخم، مساء الثلاثاء، في المنطقة التاريخية وسط مدينة جدة ، وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنك" الروسية.

وكشف رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس، سامي نوار، أن الحريق اندلع في 3 مبانٍ بمنطقة جدة التاريخية، هي "بيت القمصاني وبيت العشماوي وبيت عبدالعال"، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من انهيار بيت القمصاني رغم أن الدفاع المدني أتم 80 % من إخماد الحريق، وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

وبيَّن أن المنازل التي تعرضت للحريق كان بها سكان، لكنهم غادروها عند بدء الحريق، فيما أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد بن سرحان، أن الآليات باشرت الموقع، فيما لم تتضح الصورة الأولية للحادثة بعد، بحسب صحيفة "عكاظ".

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مصراوي Masrawy

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