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نائب رئيس السكة الحديد: مهمتي إنهاء تأخير القطارات

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مصراوي Masrawy

نائب رئيس السكة الحديد: مهمتي إنهاء تأخير القطارات

09:44 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

نائب رئيس السكة الحديد: مهمتي إنهاء تأخير القطارات

المهندس أشرف رسلان

كتب- عبد الله قدري:

قال المهندس أشرف رسلان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للمسافات الطويلة والقصيرة، إن أولوياته خلال الفترة القادمة سلامة سير القطارات بعد أزمة التأخيرات الأخيرة التي لحقت بالهيئة.

وأضاف رسلان في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، إنه سيعمل في الفترة القادمة على تكاتف العاملين بالهيئة لخدمات الركاب والارتقاء بمستوى مرفق السكة الحديد.

وكانت أزمة التأخيرات ضربت السكة الحديد عقب حادث تصادم قطاري الإسكندرية، حيث اشتكى ركاب السكة الحديد من وصول القطارات متأخرة عن موعدها بما لا يقل عن 3 ساعات عن موعد الرحلة الأصلي.

و أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل مجموعة من التغييرات في قيادات هيئة السكك الحديدية عقب تعيين المهندس سيد إبراهيم محمد سالم رئيسا جديدا للهيئة أمس.

وقرر الوزير اليوم الثلاثاء، ندب المهندس أشرف رسلان للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة، وندب المهندس محمد عامر للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع السلامة والجودة.

كما قرر وزير النقل ندب المهندس رضا أبو هرجه للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس الهيئة للموارد البشرية.

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