أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السفير البريطاني بالقاهرة: نقدر دور الأزهر ومسؤولياته تجاه مصر والعالم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السفير البريطاني بالقاهرة: نقدر دور الأزهر ومسؤولياته تجاه والعالم

09:37 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

السفير البريطاني بالقاهرة: نقدر دور الأزهر ومسؤولياته تجاه مصر والعالم

جانب من اللقاء

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، سفير بريطانيا بالقاهرة، جون كاسن.

وقال الإمام الأكبر، في بيان اليوم، إن الأزهر الشريف مؤسسةٌ عِلميةٌ عالميَّةٌ تُعنى بنشر الفكر الإسلامي الوسطي عبر علمائه ووعاظه وقوافله المنتشرة في جميع محافظات مصر بل وفي مختلف دول العالم بهدف التصدي للفكر المتطرف.

وأشار إلى أن الأزهر يبذل جهودًا دولية لترسيخ السلام والأمن حول العالم، ويحرص على الانفتاح والحوار مع جميع المؤسسات الدينية العالمية، مثل كنيسة كانتربري في بريطانيا، ومجلس الكنائس العالمي، والفاتيكان، لافتًا إلى أن المنح المقدمة من السفارة البريطانية للأزهر الشريف تمثل جسرًا للتعاون والتواصل بين الحضارة الغربية والأزهر.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقديره لدور الأزهر الشريف ومسؤولياته تجاه مصر والعالم، ورعايته للفكر الوسطى.

و أعرب عن تقديره لجهود الإمام الأكبر المُستمرة في تحقيق السلام العالمي، مؤكدًا أن السفارة البريطانية بالقاهرة تعمل على توسيع الشراكة بين الأزهر وبريطانيا في جميع المجالات الثقافية والدينية.

جانب من اللقاء

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شيخ الأزهر يلتقي عدد من المعنيِّين بالقضية الفلسطينية استعدادًا لمؤتمر

    أخبار

  • الأربعاء.. الطيب يكرم أوائل جامعة الأزهر

    أخبار

  • "شهادات تقدير".. مكافأة مجلس النواب لأوائل الشهادات الأزهرية- صور

    أخبار

  • تمشيط مركز الأزهر للمؤتمرات قبيل بدء تكريم أوائل الثانوية الأزهرية

    أخبار

إعلان

1b4c031ccd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري