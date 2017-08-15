السفير البريطاني بالقاهرة: نقدر دور الأزهر ومسؤولياته تجاه مصر والعالم

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، سفير بريطانيا بالقاهرة، جون كاسن.

وقال الإمام الأكبر، في بيان اليوم، إن الأزهر الشريف مؤسسةٌ عِلميةٌ عالميَّةٌ تُعنى بنشر الفكر الإسلامي الوسطي عبر علمائه ووعاظه وقوافله المنتشرة في جميع محافظات مصر بل وفي مختلف دول العالم بهدف التصدي للفكر المتطرف.

وأشار إلى أن الأزهر يبذل جهودًا دولية لترسيخ السلام والأمن حول العالم، ويحرص على الانفتاح والحوار مع جميع المؤسسات الدينية العالمية، مثل كنيسة كانتربري في بريطانيا، ومجلس الكنائس العالمي، والفاتيكان، لافتًا إلى أن المنح المقدمة من السفارة البريطانية للأزهر الشريف تمثل جسرًا للتعاون والتواصل بين الحضارة الغربية والأزهر.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقديره لدور الأزهر الشريف ومسؤولياته تجاه مصر والعالم، ورعايته للفكر الوسطى.

و أعرب عن تقديره لجهود الإمام الأكبر المُستمرة في تحقيق السلام العالمي، مؤكدًا أن السفارة البريطانية بالقاهرة تعمل على توسيع الشراكة بين الأزهر وبريطانيا في جميع المجالات الثقافية والدينية.