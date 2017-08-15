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التعليم: 18 ألف طالب استحقوا زيادة درجاتهم بعد انتهاء تظلمات الثانوية

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مصراوي Masrawy

التعليم: 18 ألف طالب استحقوا زيادة درجاتهم بعد انتهاء تظلمات الثانوية

09:31 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

التعليم: 18 ألف طالب استحقوا زيادة درجاتهم بعد انتهاء تظلمات الثانوية

وزارة التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:

أعلن خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس عام الامتحان، انتهاء موعد تلقي طلبات تظلمات الطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف عبد الحكم في بيان اليوم الثلاثاء، أن حصيلة عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات للاطلاع على أوراق إجاباتهم وصلت إلى (110534) طالب وطالبة، بإجمالي عدد الكراسات (280838) كراسة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المستحقة للزيادة بالنسبة للطلاب المتظلمين من نتائجهم منذ بداية التظلمات وحتى الآن (17,849) حالة وفقًا للإحصاءات الواردة من الإدارة العامة للامتحانات .

جدير بالذكر أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية قامت باستقبال تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2016/2017 وفقًا للإجراءات التى تم إعلانها، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بفتح باب التظلمات لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة اعتبارًا من 16 يوليو الماضي.

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