بعد 3 أشهر من إزالتها.. جامعة القاهرة تعيد بناء "الكافتيريات"

كتب- محمد قاسم:

بعد 3 أشهر من إزالة الكافتيريات بجامعة القاهرة وإنشاء مجمع خدمات بديل، قرر مجلس عمداء جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من شأنها إنشاء كافتيريات جديدة بالكليات.

وذكرت جامعة القاهرة في بيان اليوم الثلاثاء، أن مجلس العمداء الذي ترأسه رئيس الجامعة الجديد محمد عثمان الخشت قرر تشكيل لجنة من أساتذة كليات التخطيط العمراني والهندسة والآثار لإتاحة كافتيريات بالكليات، وتخطيط أماكن لإقامة كافتيريات بالحرم الجامعي.

وشدد المجلس على اللجنة -أثناء التخطيط لكافتيريات جديدة- عدم التأثير على الشكل العام للحرم والمساحات الخضراء، والحفاظ على مجمع الخدمات الطلابية، واستغلاله الاستغلال الأمثل.

وأوضح فتحي عباس المتحدث باسم الجامعة، لمصراوي، أن اللجنة ستحدد أماكن جديدة ومناسبة لإنشاء كافتيريات بالكليات تمهيدًا لعرض تقريرها على مجلس الجامعة ثم إعلان أماكن إنشاء الكافتيريات.

وفي منتصف مايو الماضي، افتتح جابر نصار، رئيس الجامعة السابق، مبنى الخدمات الطلابية الجديد بالحرم الجامعي، الذى يحتوي علي عدد من المحلات بمساحات مختلفة للكافيتريات المتعاقدة علي تقديم المأكولات والمشروبات بساحة الحرم الجامعي بتكلفة 8 مليون جنيه، بعد إلغاء تعاقدات الكافتيريات الموجود بالجامعة وإزالتها واستبدالها بمساحات خضراء وأرصفة للمشاة وأماكن جلوس.

وهدمت جامعة القاهرة عدد من الكافتيريات داخلها بعد قرار نصار، وأقيم المبنى على مساحة 1300 متراً مربعاً ويتضمن دورين، وتم تنفيذه بتكنولوجيا قطاعات الصلب الخفيفة، ويتضمن على 13 كافيتريا و٧ مكتبات.