"المحامين" توقع برتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحري

كتبت - هاجر حسني:

وقعت نقابة المحامين العامة، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بشأن عقد دورات تدريبية والحصول على درجتي الماجيستير والدكتوراة، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال السيد نايف، عضو مجلس النقابة العامة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه نظرًا لتطوير طرق وأساليب التعليم ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجيا للمحامين، تم التواصل مع تلك الأكاديمية والتنسيق بين كلا الطرفين لإبرام ذلك البرتوكول، لتحقيق الااستفادة للمحامين من الدرجات العلمية التي تمنحها الاكاديمية وخاصة من معهد النقل الدولي، وفتح مجالات جديدة للعمل بالعديد من التخصصات الهامة.

وأشار نايف إلى أنه تم الاتفاق ضمن البرتوكول على تقديم خصم للمحامين الراغبين في الحصول على الماجستير بنسبة 40 % دون الدكتوراه في القانون بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ومن المقرر أن تستمر فترة الدراسة بتلك الدرجات لمدة سنتين، بحسب البيان.

وأوضح عضو العامة أنه تم في ذلك الإطار الاتفاق مع الأكاديمية الممثلة في معهد النقل الدولي برئاسة للدكتورة رشا أبو الغيط عميد المعهد، على إقامة دورات قانونية متخصصة في العديد من أهم مجالات كمنازعات الاستثمار والمنازعات البحرية ومنازعات التجارة الإلكتروني، لمدة 3 أيام أسبوعيًا على مدار العام قابل للتجديد، بتكلفة 600 جنيه، مع حصول المشتركين على شهادات معتمدة من الأكاديمية والنقابة تفيد اجتياز الدورة.

وتابع السيد أنه سيتم البدء في دراسة الماجيستير ، والدورات التدريبية مع أول أكتوبر، وتحديد أول سبتمبر للبدء في دراسة الدكتوراه وعلى الراغبين التوجه للنقابة للحصول على خطاب للأكاديمية للتسجيل بها، وذلك حرصًا على إثراء المحامين فكريًا وثقافيًا وقانونيًا.