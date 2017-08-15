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وزيرة التخطيط: استراتيجية "مصر 2030" هدفها بناء الإنسان في المقام الأول

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مصراوي Masrawy

وزيرة التخطيط: استراتيجية " 2030" هدفها بناء الإنسان في المقام الأول

09:19 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

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وزير التعليم العالي: الدولة حريصة على إزالة معوقات البحث العلمي

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وزير التعليم العالي: الدولة حريصة على إزالة معوقات البحث العلمي

كتبت- هاجر حسني:

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة أنشأت صندوق المبتكرين في كل المجالات بناءً على طلب الرئيس في عيد العلم، للمساهمة في توصيل المشروعات التي ينتجونها إلى مرحلة التصميم والتطبيق.

وطالب "عبد الغفار" خلال مؤتمر إطلاق مشروع اكتشاف وتنمية مواهب مصر بمؤسسة أخبار اليوم، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع القنوات الفضائية لرعاية مسابقة الإبداع، مشيرًا إلى أن فكرة تنمية المواهب وإنشاء مسابقات لاكتشافها موجودة قبل ثورة 30 يونيو ولم يكن هناك اهتمام إعلامي بها، وبدأت من خلال الجامعات المصرية، وعندما ظهرت العديد من المواهب لجأت الوزارة إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وتابع "استكملنا مشروع اكتشاف المواهب بعد ٣٠ يونيو ، ونظمت الوزارة عدة أنشطة بمختلف المحافظات.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المحور الرئيسي لاستراتيجية 2030 التي تنسق لها الوزارة، هو بناء الإنسان وتضم محور الإبداع والإبتكار.

وأضافت أن الفنانيين والمبدعين والمبتكرين هم قوي مصر الناعمة، وأن احتضان هذه العناصر وتنميتها ودعمها تضمن استدامة هذه المواهب.

وأشارت إلى أن النزول إلى المدارس أمر هام لأن جزء كبير من الموهوبين يظهر منذ الصغر ومتابعتها في المراحل المبكرة.

وتابعت "حاليًا نعمل على منظومة جديدة تستهدف في التنمية في المحافظات، نراعي فيها الفج لا بين المحافظات وبالتالي توجيه استثمارات أكبر لكل محافظة".

 

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