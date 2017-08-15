بالصور.. زحام وفوضى في اليوم الأول لسحب كراسات شروط "سكن مصر"

كتب-أحمد مسعد:

تصوير - نادر نبيل:

بدأ اليوم الثلاثاء، سحب كراسات الشروط والمواصفات لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة) بـ8 أفرع لبنك الإسكان والتعمير.

وشهد فرع بنك الإسكان والتعمير بمنطقة الهرم، زحامًا شديدًا وإقبالًا على سحب كراسات الشروط التي يبلغ سعرها 250 جنيه.

وقال محمد سيد، أحد راغبي شراء الكراسات، إن "المشروع حلم للشباب للحصول على وحدة سكنية بهذه المساحات المميزة، على الرغم من ارتفاع سعر الوحدة".

وأكد سمير إبراهيم، أنه تواجد منذ العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا للحصول على كراسة الشروط، لكنه اشتكى من "سوء المعاملة وعدم تنظيم عمليات البيع بشكل لائق".