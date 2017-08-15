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بلجيكا تغلق 7 مزارع ظهر فيها بيض ملوث

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مصراوي Masrawy

بلجيكا تغلق 7 مزارع ظهر فيها بيض ملوث

09:11 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

بلجيكا تغلق 7 مزارع ظهر فيها بيض ملوث

ارشيفيه

بروكسل - (د ب أ): 

أغلقت السلطات في بلجيكا 7 مزارع أخرى للدواجن البياضة بصورة مؤقتة بعد اكتشاف بيض ملوث بالمبيد الحشري فيبرونيل فيها، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الرقابة على المواد الغذائية، مساء اليوم الثلاثاء.

ولا تفترض الهيئة وجود خطر بالنسبة للمستهلكين من هذا البيض حيث ذكرت أن نسبة الفيبرونيل الذي تم اكتشافه في البيض أدنى من القيمة التي تشكل خطرا على الصحة وفقا لتقييم الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن أحدث الشواهد تفيد بظهور فضيحة البيض الملوث في ما لا يقل عن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية غير المنتمية إلى التكتل، فضلا عن دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية وهونج كونج.

وأظهرت التحقيقات التي أجريت حتى الآن أن المبيد الحشري وصل إلى البيض بسبب استخدام المبيد بشكل غير قانوني في تنظيف المزارع.

يذكر أن كل مزارع الدجاج البياض في بلجيكا خضعت لاختبارات الفيبرونيل، وبلغ إجمالي المزارع المغلقة 21 مزرعة.

في المقابل لم يتم إثبات وجود الفيبرونيل في كل مزارع تربية الدواجن.

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