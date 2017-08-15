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"بي بي سي" تدعو طهران إلى إنهاء تجميد أصول موظفيها

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مصراوي Masrawy

"بي بي سي" تدعو طهران إلى إنهاء تجميد أصول موظفيها

09:08 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

فرانشيسكا أونسورث

برلين - (د ب أ): 

قالت مدير الخدمة العالمية بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فرانشيسكا أونسورث، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية نفذت "هجوما مستهدفا" واضحا على هيئة الاذاعة البريطانية بتجميد أصول موظفيها ومنعهم من بيع أو شراء العقارات والسيارات وغيرها من السلع فى البلاد.

وأوضحت أونسورث فى بيان إنه يبدو أن هذه الاجراءات تستهدف الموظفين في القسم الفارسي والموظفين السابقين وبعض المشاركين فى برامج هيئة الاذاعة الوطنية الممولة من البريطانية.

وأضافت أونسورث: "ندعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء هذا الأمر بشكل عاجل والسماح لموظفي هيئة الاذاعة البريطانية والموظفين السابقين بالتمتع بنفس الحقوق المالية لمواطنيهم".

وتفرض إيران بالفعل حظرًا على الخدمة الفارسية في "بي بي سي".

وقال البيان إن الموظفين في القسم الفارسي وأعضاء عائلاتهم يتعرضون بشكل روتيني لمضايقة واستجواب من السلطات.

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