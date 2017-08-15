الرئيس الموريتاني يوقع قانون نفاذ التعديلات الدستورية

نواكشوط - (د ب أ):

قال محمد الأمين ولد الشيخ، وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وقع، اليوم الثلاثاء، أمرا قانونيا بدخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ بعد ساعات من إقرار المجلس الدستوري للنتائج النهائية للاستفتاء على تعديل الدستور.

وذكر ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقده مساء، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط أن الرئيس ولد عبد العزيز وقع على صدور القانون بعد اجازة المجلس الدستوري وأن النص المعدل صدر بطريق الاستعجال.

وأوضح وزير الثقافة أن قانوني الاستفتاء المصادق عليهما في الاستفتاء الشعبي تجري طباعتهما هذه اللحظات في الجريدة الرسمية التي ستصدر بعد ساعات ما يعني عمليا وقانونيا أنه لم يعد هناك وجود لمجلس الشيوخ.

وهنأ ولد الشيخ "الرئيس والشعبَ الموريتاني بمناسبة دخول القانونين المعدِّلين للدستور حيز التنفيذ".

وكان المجلس الدستوري قد صدق صباح اليوم الثلاثاء على نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية وهي النتائج التي أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عشية السادس من شهر أغسطس الجاري.

وتشمل التعديلات الدستورية إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية وتعديل العلم الوطني.