أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المبعوث الأممي إلى ليبيا يلتقي قيادات سياسية ومجتمعية في مصراتة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المبعوث الأممي إلى ليبيا يلتقي قيادات سياسية ومجتمعية في مصراتة

08:37 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

  • عرض 3 صورة

    8419cce952.jpg

  • عرض 3 صورة

    97597c7631.jpg

  • عرض 3 صورة

    37693feff5.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- سفر الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر مطار القاهرة

الألبوم التالى

بالصور- سفر الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر مطار القاهرة

(مصراوي):

وصل الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إلى مصراتة، الثلاثاء، كجزء من جهوده المتواصلة للاستماع إلى الليبيين بشأن أفضل السبل للمضي قدماً في العملية السياسية وإحلال السلام في البلاد.، وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ولدى هبوطه في مطار مصراتة، توجه الممثل الخاص إلى البلدية حيث التقى بالمجلس البلدي لبحث أولويات المدينة والتحديات التي تواجهها ورؤيتها للمستقبل.

وقال الدكتور سلامة: "أشيد بمساهمة مصراتة فى محاربة الإرهاب وجهودها الرامية الى بناء ليبيا موحدة وذات سيادة". وأضاف: "نعم هناك تحديات، لكنني متفائل بأن ليبيا بإمكانها أن تخرج من هذه الأزمة".

والتقى الممثل الخاص أعضاء التجمع السياسي لمدينة مصراتة وقيادات مجتمعية واستمع ببالغ الإحترام والإهتمام إلى آرائهم ومقترحاتهم من أجل النهوض بالسلام في ليبيا. كما التقى أيضاً أعضاء الغرفة التجارية وغيرهم من رجال الأعمال الليبيين للتباحث بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد والدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة.

واختتم الممثل الخاص زيارته مع طلاب في جامعة مصراتة مستمعاً بشكل مباشر إلى شواغلهم في الوقت الراهن، وآمالهم بالنسبة للمستقبل، وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تقدم الدعم على أفضل وجه.

وأكد الممثل الخاص أن "هذه الزيارة هي الأولى لعديد من الزيارات القادمة إلى مصراتة، مضيفًا: "أجريت مناقشات بنّاءة للغاية مع القادة السياسيين وقيادات مجتمعية في المدينة. وسأعود قريباً للاجتماع مع جهات اقتصادية واجتماعية وأمنية أخرى في مدينة مصراتة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة: العمليات الإنسانية بشرق أوكرانيا تحتاج 170 مليون دولار

    أخبار

  • كولومبيا تعلن انتهاء الصراع المسلح مع قوات "فارك" رسميًا

    أخبار

  • محكمة الجنايات الدولية تأمر بالقبض على ضابط بالجيش الليبي

    أخبار

  • إيطاليا.. نهاية أزمة الهجرة ومخاوف أممية بشأن حقوق الإنسان

    أخبار

إعلان

9e2e2d5be5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة