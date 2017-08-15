المبعوث الأممي إلى ليبيا يلتقي قيادات سياسية ومجتمعية في مصراتة

(مصراوي):

وصل الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إلى مصراتة، الثلاثاء، كجزء من جهوده المتواصلة للاستماع إلى الليبيين بشأن أفضل السبل للمضي قدماً في العملية السياسية وإحلال السلام في البلاد.، وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ولدى هبوطه في مطار مصراتة، توجه الممثل الخاص إلى البلدية حيث التقى بالمجلس البلدي لبحث أولويات المدينة والتحديات التي تواجهها ورؤيتها للمستقبل.

وقال الدكتور سلامة: "أشيد بمساهمة مصراتة فى محاربة الإرهاب وجهودها الرامية الى بناء ليبيا موحدة وذات سيادة". وأضاف: "نعم هناك تحديات، لكنني متفائل بأن ليبيا بإمكانها أن تخرج من هذه الأزمة".

والتقى الممثل الخاص أعضاء التجمع السياسي لمدينة مصراتة وقيادات مجتمعية واستمع ببالغ الإحترام والإهتمام إلى آرائهم ومقترحاتهم من أجل النهوض بالسلام في ليبيا. كما التقى أيضاً أعضاء الغرفة التجارية وغيرهم من رجال الأعمال الليبيين للتباحث بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد والدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة.

واختتم الممثل الخاص زيارته مع طلاب في جامعة مصراتة مستمعاً بشكل مباشر إلى شواغلهم في الوقت الراهن، وآمالهم بالنسبة للمستقبل، وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تقدم الدعم على أفضل وجه.

وأكد الممثل الخاص أن "هذه الزيارة هي الأولى لعديد من الزيارات القادمة إلى مصراتة، مضيفًا: "أجريت مناقشات بنّاءة للغاية مع القادة السياسيين وقيادات مجتمعية في المدينة. وسأعود قريباً للاجتماع مع جهات اقتصادية واجتماعية وأمنية أخرى في مدينة مصراتة".