محافظ القليوبية يبحث إنشاء مراكز استكشافية تعليمية بمدن المحافظة

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

التقى محفظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة السفيرة عبير العراقي مدير عام المراكز الاستكشافية، في حضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك لبحث البدء في إنشاء مراكز استكشافية فى مدن بنها، وطوخ، وقليوب.

أكد محافظ القليوبية، خلال اللقاء، أن تلك المراكز ستتولى تدريب الشباب مجانًا على مهارات الكمبيوتر المتطورة، بالإضافة إلى معامل اللغات وأندية العلوم التي تسهم في الارتقاء بمستوى الشباب بالقليوبية.

ومن المقرر أن تزود هذه المراكز بأجهزة إلكترونية حديثة يتم من خلالها إعداد دورات كمبيوتر متعددة في مجالات عدة. ​