دعمها في أزمتها وعرضت عليه الزواج.. مواقف أثارت الجدل حول شيرين ووائل كفوري

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حرص الفنان وائل كفوري على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحضور حفلها في مهرجان القيبات بلبنان، خاصة بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان عمرو دياب والتي تسببت في هجوم كبير عليها.

وفاجئت "شيرين" الجميع خلال الحفل وتوقفت فجأة عن الغناء، وقالت لجمهورها إنها لا تستطيع الاستمرار ووائل كفوري يجلس أمامها لأنه فتى أحلامها، ليصعد بعدها "كفوري" إلى المسرح للغناء معها.

وبعد صعوده قال لها كفوري: "ماذا سأفعل"، فردت: "افعل ما تريد"، ثم أخرجت منديلها وجففت عرق جبينه، وهو الأمر الذي جعلهما محط جدل خاصة وإنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها "شيرين" الجدل بسبب حبها لـ"كفوري".

ونرصد خلال التقرير التالي أبرز تلك المواقف..

شيرين عبدالوهاب: عرضت الزواج على وائل كفوري

صرحت شيرين خلال استضافتها في برنامج "المتاهة" للإعلامية وفاء الكيلاني المذاع على قناة mbc مصر، بأنها كانت معجبة بفنان لبناني واعترفت له بهذا الحب، رافضة ذكر اسمه، ونفت أن يكون هذا النجم هو راغب علامة أو عاصى الحلاني، قائلة: "راغب وعاصي متجوزين إنما الفنان ده مكنش متجوز ولسه متجوز جديد".

وهو ما جعل وفاء ترد عليها قائلة: "يبقى وائل كفوري"، وهو الاسم الذى جعل شيرين تدخل في نوبة ضحك هستيري، مما أكد ظن وفاء بأن توقعها صحيح.

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شيرين تغازل كفوري على الهواء

بعد حلوها ضيفة في الحلقة الختامية للمواسم الرابع من برنامج "آراب أيدول"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أثارت شيرين الجدل بعدما وجهت قبلات إلى كل أعضاء لجنة الحكيم، قائلة: "هدي لكل واحد منكوا بوسة.. دي بوسة لحسن.. ودي بوسة لأحلام.. ودي بوسة لنانسي"، ووجهت بوسة طويلة للفنان وائل كافوري بشكل كوميدي وهو ما أثار ضحك الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم، بينما أعتبر آخرون أن هذا التصرف غير لائق من شيرين على الهواء.

هل تفرض على أعضاء فريقها في "ذا فويس" الغناء لـ"كفوري"؟

انتشرت العديد من التقارير الصحفية، التي تؤكد إجبار شيرين لمشتركي "ذا فويس" الغناء لكفوري، وصرحت شيرين في أحد الحوارات خلف كواليس برنامج "ذا فويس"، إنها تصر على أن فريقها يغني كل مرة أغنية لوائل كفوري، لأنه مطرب من العيار الثقيل، وأنها ترغب في أن يتعلم المشتركون منه ومن أدائه.