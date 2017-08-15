أغلى 8 فساتين في العالم.. أحدهم لمارلين مونرو بـ5 ملايين دولار (صور)

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يتبارى نجوم هوليوود والمشاهير بجميع أنحاء العالم على الظهور بأحلى مظهر في المناسبات المختلفة كالأفراح والحفلات العالمية كالأوسكار وغيرها، حيث يدفعون الكثير ليظهرون بتصاميم فريدة لأشهر مصممي الأزياء.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قائمة بأغلى الفساتين في العالم على مر العصور وتكلفة كل منهم..

1 -على رأس القائمة جاءت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بفستان زفافها من الأمير وليام نجل ولي عهد المملكة المتحدة في عام 2011، والذي صممه ألكسندر ماكوين وتكلف 400 ألف دولار أمريكي.

2- وانضمت الأميرة الراحلة ديانا إلى القائمة بفستان أسود من تصميم فيكتور أدلشتاين وأصبح هو الأشهر من بين فستاينها حيث ارتدته في البيت الأبيض عام 1985، ورقصت به مع الممثل جون ترافولتا وقتها، وبيع في مزاد عام 2013 بمبلغ 363 ألف دولار أمريكي.

3- فستان نجمة هوليوود نيكول كيدمان الذي للمصمم العالمي كريستيان ديور انضم للقائمة أيضا، ليس لأنها حضرت به حفل جوائز الأوسكار عام 1997، ولكن لأنها دفعت مبلغ 2 مليون دولار لارتدائه.

4- فستان النجمة الراحلة مارلين مونرو الأبيض الذي ارتدته في فيلم "The Seven Year Itch"، جاء من تصميم ويليام ترافيلا وبيع في مزاد بيفرلي هيلز عام 2011 بمبلغ 5.6 مليون دولار أمريكي.

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5- جاء فستان عارضة الأزياء البريطانية أودري هيبورن، الذي ارتدته في إفطار بـ"تيفاني" من ضمن القائمة، حيث بيع في مزاد علني بمبلغ يقترب من المليون دولار أمريكي.

6- الممثلة الكينية لوبيتا نيونجو حضرت حفل الأوسكار عام 2015، مرتدية فستان من تصميم كيلفين كلاين مرصع بـ6 آلاف قطعة من اللؤلؤ وتكلف 150 ألف دولار أمريكي.

7- الممثلة الأسترالية والمخرجة المسرحية كيت بلانشيت تألقت في حفل الأوسكار عام 2007، بفستان من تصميم أرماني مليء بالكرستالات الفخمة وبتكلفة 200 ألف دولار أمريكي.

8- فستان ماري جو كونولي المرصع بـ100 ألف لؤلؤة تم التبرع به لصندوق دامون روينون للسرطان بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي في الخمسينات وكان هو الأغلى وقتها.