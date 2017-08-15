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السيسي يبحث مع نظيره الرواندي أوجه التبادل التجاري والمشروعات الاقتصادية 08:14 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الرواندي

كتب - عبد الله قدري:عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع نظيره الرواندي بول كاجامي؛ لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ودعم التعاون المتزايد بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات الاتصالات والسياحة والزراعة والطاقة.وقال الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الرواندي، إن "مصر ورواندا دولتان أفريقيتان شقيقتان يجمعهما نهر النيل العظيم، تتشاركان نفس التطلعات وتواجهان تحديات متماثلة، ولديهما من الإمكانيات والإرادة السياسية ما يؤهلهما للتعاون المثمر في تحقيق أهداف التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما".وأضاف: "اتفقنا على اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتيسير وتشجيع زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة المشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة".وأكد السيسي حرص مصر على مواصلة وتطوير التعاون مع رواندا كذلك في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التنموية المختلفة، خاصةً من خلال البرامج ودورات الدعم الفني التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.وأشار الرئيس إلى أنه اتفق مع الرئيس الرواندي على أهمية العمل على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة للتشاور والتباحث بشأن سبل تنمية مجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين.وتابع: "اتفقنا على أهمية العمل الأفريقي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، والتعامل مع مختلف الأزمات والتحديات التي تواجهها القارة، فضلاً عن أهمية تفعيل جهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي التي يضطلع الرئيس كاجامي بدور هام لتحقيقها، وذلك بشكل عملي وفعال بغرض تحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز قدرات الاتحاد وتحقيق استقلاليته، مع أهمية مراعاة الإمكانات الفعلية والواقعية للدول الأعضاء".واستعرض الرئيسان وجهات النظر بشأن مخاطر الإرهاب وتنامي الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات المؤيدة له، بما يستوجب تكثيف التعاون الدولي بفعالية لمحاصرة التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها.

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