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تيلرسون: "داعش" مازال يستهدف الأقليات الدينية والعرقية

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مصراوي Masrawy

تيلرسون: "داعش" مازال يستهدف الأقليات الدينية والعرقية

08:14 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

ريكس تيلرسون

واشنطن - (د ب أ): 

ندد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها تنظيم "داعش" ضد الاقليات الدينية في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.

وقال تيلرسون: "نحن نحرز تقدما نحو هزيمة داعش وحرمانه من الخلافة، ومازال أعضاء التنظيم الإرهابي يواصلون استهداف عدة جماعات دينية وعرقية بالاغتصاب والاختطاف والاسترقاق بل وحتى الموت".

وتتزامن تصريحات تيلرسون مع صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم.

وقال تيلرسون إن داعش ارتكب إبادة جماعية ضد الأقليات، بمن فيهم اليزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة، فضلا عن جرائم أخرى ضد الإنسانية والتطهير العرقي.

وأضاف: "حماية هذه الجماعات - وغيرها من الجماعات التي تتعرض للتطرف العنيف - هي من أولويات حقوق الانسان بالنسبة لإدارة ".

وأضاف: "سنواصل العمل مع شركائنا الاقليميين لحماية الأقليات الدينية من الهجمات الإرهابية والحفاظ على إرثهم الثقافي".

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