الاتحاد العربي يعلن عقوبات مباراة الفيصلي والترجي

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ملخص ايقاف خمسة لاعبين من الفيصلي ومدير الفريق وغرامة مالية 200 ألف دولار على النادي وتحمله تكلفة التلفيات

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي لكرة القدم في اجتماعها المنعقد اليوم ( الثلاثاء ) برئاسة حميد حداج رئيس اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي الفيصلي الأردني قدرها 200 ألف دولار أمريكي ، نتيجة التصرفات الخطيرة والمؤسفة التي حدثت خلال المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية التي أقيمت باستاد الأسكندرية وجمعت بين ناديي الفيصلي الأردني والترجي التونسي ، عندما تهجم اللاعبون والجهازان الإداري والفني لفريق الفيصلي على حكم المباراة بالضرب، إضافة لتصرفات جماهير الفيصلي برمي قارورات المياه والحجارة على أرض الملعب ورجال الأمن والمنظمين وتكسير مقاعد مدرجات الاستاد ومعدات أخرى.

كما تضمنت العقوبة المالية أيضا تحمل نادي الفيصلي كل التعويضات التي نجمت عن الأحداث نتيجة للتلفيات في المقاعد وغيرها من الخسائر في العدة والعتاد والتي سيتم حصرها في الأيام المقبلة .

كما قررت اللجنة إيقاف مدير الفريق سليمان أحمد العساف لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لتعديه على الحكم بالضرب والفوضى التي أحدثها هذا التصرف ، إضافة إلى إيقاف 5 لاعبين لمدة عام وتوقيع غرامات مالية عليهم لثبوت إدانتهم في الاعتداء على الحكم وهم : بهاء الدين عبد الرحمن رقم (8) وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وابراهيم عطا دلدوم رقم (3) و10 آلاف دولار، وابراهيم محمد الزواهرة رقم (5) وخمسة آلاف دولار، وأكرم أعلى الزوي رقم (9) وخمسة آلاف دولار ، ومعتز يسن الفتياني رقم (22) وخمسة آلاف دولار.

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وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي قد قامت بدارسة عميقة لما ورد في تقارير حكم ومراقب والمنسق العام والمنسق الأمني للمباراة، كما منحت الذين شملتهم العقوبات حق الرد ، وانتهت اللجنة إلى توقيع ما تقدم من عقوبات طبقا لما ورد في لائحة البطولة، خاصة المادة ( 1.11) واللائحة الانضباطية للاتحاد العربي لكرة القدم واللائحة الانضباطية للفيفا وخاصة المواد ( 28 - 49 - 50 - 51 - 52 - 57 - 2B - 58 ).

يذكر أن قررات لجنة الانضباط بالاتحاد العربي قابلة للطعن أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد في غضون أربعة أيام.