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رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

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رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

التحرير

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أعلن أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي و المشرف العام علي الكرة‫؛‬ عن توقيع اللاعب السوري علاء الشبلي الظهير الأيمن لفريق نفط الوسط العراقي ومنتخب سوريا؛‬ للنادي وذلك في صفقة انتقال حر لمده ثلاث مواسم.

وشارك الشبلي مع فريق النفط العراقي في البطولة العربية للأندية الأخيرة وحضر اللاعب إلى مقر النادي اليوم والتقى مع مرتضي منصور رئيس النادي والذي رحب به وتمنى له التوفيق مع الفريق.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة أعلن لائحة القيد للموسم الجديد والتي أتاحت للأندية ضم اثنين من اللاعبين السوريين والفلسطينيين دون احتسابهم كمحترفين أجانب.

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التحرير

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