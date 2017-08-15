مران الزمالك| مشاركة علي جبر ومحمود علاء.. وتدريبات تأهيلية لـ«أوباما»

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أدى يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق مران الفريق بساعة كاملة.

ويؤدي أوباما العائد للزمالك بعد انتهاء إعارته لوادي دجلة برنامج تأهيلي، من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وشهد المران انتظام محمود علاء مدافع الفريق الجديد ويشارك علاء لأول مرة في تدريبات الزمالك بعد انضمامه للفريق من وادي دجلة.

وخاض كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية في الجيم قبل انطلاق التدريبات حيث يسعى اللاعب لرفع معدلات لياقته البدنية استعدادا للموسم الجديد.

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كما عاد علي جبر، بعد فترة الراحة الذي حصل عليها مؤخرًا وأدى جبر جلسة تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ثم شارك في التدريبات الجماعية.

وحرص طارق يحيى المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين على هامش تدريبات اليوم وطالبهم خلالها بضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والتركيز في الفترة المقبلة.

وحصل محمد إبراهيم على راحة من تدريبات الفريق اليوم لعدم زيادة الحمل التدريبي بسبب اصابته بشرخ في القدم.

وكان إبراهيم قد شارك في التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين إلا أن الجهاز الطبي فضل منحه راحة من تدريبات الزمالك اليوم.