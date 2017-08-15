صحيفة برتغالية: أبو هشيمة يعيش قصة حب مع شقيقة رونالدو

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أشارت تقارير صحفية برتغالية، إلى أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، يعيش حاليًا قصة حب مع «كاتيا أفييرو» شقيقة كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني.

وأفادت صحيفة «سابادو» البرتغالية، أن «كاتيا» تعيش حاليًا علاقة عاطفية جادة مع المليونير المصري أحمد أبو هشيمة، وأكدت أن العلاقة بينهما بدأت منذ أشهر قليلة.

وتبلغ كاتيا أفييرو من العمر 40 عامًا، ولديها ولدين، بينما يبلغ «رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين» 42 عامًا.

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يذكر أن «أبو هشيمة»، قضى عطلته الصيفية مع عائلة «رونالدو» الشهر الماضي، بشواطئ «فورمونتيرا – إبيزا» في إسبانيا.