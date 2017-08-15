باسم يوسف عن تعديل قرارات الزواج في تونس: "ألف مبروك"

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

علق الإعلامي باسم يوسف على تعديل قوانين الزواج والمواريث في تونس التي دعا إليها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وأقرها دار الإفتاء بتدوينة على "تويتر" جاء نصها: "ألف مبروك لتونس تعديل قرارات الزواج والمواريث وطُز في اللي مش عاجبه ويا رب تطقوا. الإجابة ديمًا تونس".

وأثار القرار جدلاً في تونس، تردد صداه في العديد من الدول العربية والإسلامية، من خلال دعوة السبسي في عيد المرأة التونسية إلى المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، والسماح للمرأة التونسية المسلمة أيضًا بالزواج من غير مسلم، وفقًا لـ"بي بي سي".

وبعيدًا عن الجدل الديني الذي فجره الموضوع، خاصة في دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية، التي رفضت ذلك عبر مؤسسات دينية مثل مؤسسة الأزهر في مصر، فإن الدوافع وراء دعوة السبسي تلك أثارت جدلا كبيرًا أيضًا.