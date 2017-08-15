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مسئول روسي: استنساخ كوريا الشمالية لمحركات صواريخ أوكرانية مستحيل

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مصراوي Masrawy

مسئول روسي: استنساخ لمحركات صواريخ أوكرانية مستحيل

08:21 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

مسئول روسي: استنساخ كوريا الشمالية لمحركات صواريخ أوكرانية مستحيل

دميتري روجوزين

موسكو - (أ ش أ):

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين، في سياق تعليقه على أنباء صناعة كوريا الشمالية لمحركات صواريخ أوكرانية، إنه "أمر مستحيل من دون خبراء من أوكرانيا".

وكتب روجوزين في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي - بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "ماذا يعني استنساخ المحركات؟. هذا ليس لوحة أو منحوتة؛ ولتصنيع نسخة يجب أن يكون لديك المحرك الأصلي، أو رسوماته التفصيلية. ولا يمكن ذلك من دون الخبراء الأوكرانيين القادرين على الإنتاج في ساحة تقنية غريبة؛ والحديث يدور بكل الأحوال عن وقوع تهريبات بما يخالف جميع القيود الدولية القائمة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن وثائق سرية للاستخبارات الأمريكية، ودراسة الخبير مايكل إيليمان، أن كوريا الشمالية قد تكون حصلت على المحركات لصواريخها البالستية، من صنع مؤسسة "يوجماش" الأوكرانية.

ونفت المؤسسة صحة هذه المعلومات، وافترض المصمم العام للمؤسسة الأوكرانية، ألكسندر ديجتياريف، بأن دولا معينة تمكنت من تقليد المحركات الأوكرانية.

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مصراوي Masrawy

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