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الأمم المتحدة: العمليات الإنسانية بشرق أوكرانيا تحتاج 170 مليون دولار

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: العمليات الإنسانية بشرق أوكرانيا تحتاج 170 مليون دولار

08:18 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

الأمم المتحدة: العمليات الإنسانية بشرق أوكرانيا تحتاج 170 مليون دولار

الأمم المتحدة

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن نقص الموارد المالية للقيام بعمليات إنسانية في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا يقدر بنحو 170 مليون دولار.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن تقرير لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة، أن الوكالات الإنسانية الأممية طلبت 214 مليون دولار لتغطية نفقات العمل بشرق أوكرانيا، غير أن نسبة تمويل برنامج العمليات الإنسانية بلغت 21% فقط من المبلغ المطلوب، حيث تم تحصيل 45 مليون دولار، وبالتالي يقدر نقص التمويل بنحو 169 مليون دولار.

وأشار التقرير الأممي إلى أن نقص التمويل من شأنه أن يعقد حالة الملايين من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات.

يذكر أن السلطات الأوكرانية، كانت قد بدأت عملية عسكرية في شهر أبريل عام 2014، ضد جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا، وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.

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