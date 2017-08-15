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العبادي: العراق أسهم في إضعاف "داعش" في سوريا

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مصراوي Masrawy

العبادي: العراق أسهم في إضعاف "داعش" في سوريا

08:01 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد - (د ب أ): 

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عصر، اليوم الثلاثاء، إن العراق أسهم في إضعاف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وذكر العبادي للصحفيين في مقر العراقية "لن نترك شبرا واحدا من أرض العراق بيد إرهابيي داعش".

وأضاف "أن الارهاب ينفذ عمليات خارج العراق لإثبات وجوده بعد هزيمته في الموصل وأن العراق اليوم يمارس دورا إقليميا فاعلا في مكافحة الإرهاب وأسهم في إضعاف داعش في سوريا".

وأوضح "أن الحوار مع الوفد الكردي تم وفق ما يحفظ مصلحة العراق"، قائلا إن اجواء الاجتماع سادتها "الاحترام والتفاهم".

وأوضح العبادي "هناك تعاون عراقي ألماني في مجال تطوير موانئ البصرة".

أكد "أن هناك تعاون كبير بين القضاء والجهات الرقابية لمحاسبة المسؤولين".

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مصراوي Masrawy

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