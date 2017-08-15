طرق طبيعية للإزالة النمش

شيماء مصطفى

يري البعض أن ظهور النمش في الوجه أحد علامات الجمال لدي المرأة ، ولكن بعض الفتيات لا تري فية جمالا بل تواجدة علي الوجه يزعجها ويسبب لها الاحراج ، وتلجأ الكثيرات من الفتيات للبحث عن طرق لازالة النمش من الوجة .

ولأن بعض الفتيات تجد أنه يقبح الوجهة وتبذل كل شيء وتحاول بكل الطرق من أجل التخلص منه.

أسباب ظهور النمش

1.التعرض المباشر لأشعة الشمس دون استخدام واقي الشمس.

2.عدم الاهتمام بالوجه، واستخدام مواد تجملية ليس لها مصدر معروف.

3.ممكن أن يكون سبب وراثي .

طرق طبيعية لأزالة النمش

– الطماطم

ضعي حبتين من الطماطم في الخلاط، وقومى بخلطها لتحصلي على عصير طماطم، وأغمسى قطعة نظيفة في عصير الطماطم، وضعي بها وجهك حيث مناطق النمش، ثم انتظري لكى يمتص الوجهة العصير، ثم أغسلية بالماء الفاتر .

– العسل

تخلط كميات متساوية من العسل والماء وتسخن لمدة دقيقتين ويتم وضعها داخل إناء أخر به ماء مغلي، ثم يدهن به الوجه في أماكن النمش ويترك لمدة ربع ساعة، ثم تغسل بالماء الفاتر، وتكرر هذه العملية يوميا لمدة أسبوع ولاحظي الفرق.

– الفراولة والتوت

يمكن للفراولة والتوت القضاء على النمش وذلك عن طريق هرس الفراولة أو التوت في إناء ويتم وضعها على أماكن التي يوجد بها النمش وتترك حتى تجف،ثم تغسل بالماء الفاتر.

– عصير الليمون الطازج

يتم وضعه على الوجه يوميا، ويترك على الوجهة لمدة عشر دقائق، ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد.

المصدر : مباشر24

شبكةعيونالإخبارية

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