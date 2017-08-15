ترامب ينتقد المدراء التنفيذيون المنسحبون من مجلس التصنيع

واشنطن - (د ب أ):

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كبار المديرين التنفيذيين للشركات الذين انسحبوا من مجلس التصنيع الأمريكى الذي شكله ترامب بعدما استغرق يومين لإدانة جماعات الكراهية فى اعقاب هجوم دموي خلال مسيرة لجماعات تفوق العرق الأبيض فى نهاية الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب على "تويتر"، الثلاثاء "لكل مدير تنفيذي انسحب من مجلس التصنيع، لدي الكثير ممن يحلون محله. ما كان يجب أن ينضم المتفرجون إلى المجلس.. وظائف".

وكان سكوت بول، رئيس التحالف من أجل التصنيع الأمريكي، آخر عضو ينسحب من المجلس بعد انسحبت مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في اليوم السابق.

وانضم الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" براين كرزانيتش وكيفن بلانك، رئيس شركة "اندر أرمور" المصنعة للملابس الرياضية إلى الرئيس التنفيذي لشركة "ميرك" كينيث فرازيير في الانسحاب أمس الاثنين من مجلس التصنيع الأمريكي الذي شكله ترامب.

واعلن فريزير، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السود فى الولايات المتحدة انسحابه، قائلا إنه "ينبغى على القادة الامريكيين احترام قيمنا الاساسية من خلال الرفض الواضح للتعبير عن الكراهية والتعصب والتفوق الجماعى".

وقال كرزانيتش إنه اعرب عن "اشمئزازه" من العنف الذى وقع فى مدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا واستقال "لأننى أريد تحقيق تقدم بينما يبدو أن الكثيرين فى واشنطن اكثر اهتماما بمهاجمة أى شخص يختلف معهم".