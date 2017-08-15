كرم جبر: مصر تعرضت لتجريف ثقافي في السنوات الماضية

كتبت- هاجر حسني:

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مصر تعرضت في السنوات الماضية لتجريف ثقافي، ولكن نحن لدينا القوة لإعادة هذه الحركة، من صحافة وإعلام، بحسب قوله.

وطالب جبر خلال مؤتمر إطلاق مشروع اكتشاف وتنمية مواهب مصر بمؤسسة أخبار اليوم، اليوم الثلاثاء، بإقامة مسابقات في القرى والمحافظات لاكتشاف الموهوبين، مقترحًا أن تخصص الهيئة صندوق لدعم هذه المواهب.

كما طالب خلال حديثه من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، تشكيل لجنتين واحدة لوضع السياسات العامة وأخرى للتخطيط والتنفيذ، مشددا على ضرورة أن يعرض التلفزيون المصري هذا المشروع على الهواء مثلما يشاهد في القنوات والبرامج التلفزيونية الكبرى.

وقال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إنه سيتم دمج المسابقة المقترحة من أخبار اليوم لاكتشاف المواهب مع مسابقة تعدها وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي خاصة بالمخترعين والمبتكرين، لدعم القوى الناعمة.

واقترح إقامة مهرجان لعرض المواهب في ختام المسابقة، متمنيًا أن يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحضر المهرجان الختامي.

وتابع "دورنا ليس فقط متابعة فعاليات المسابقة ولكن إذاعة التصفيات ومتابعة المسابقات والنشر عن الموهوبين وشراء ما ينتجوه سواء في الفن التشكيلي أو غيره".