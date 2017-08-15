«سأجعلك تتوج بالكرة الذهبية».. كواليس محاولة ميسي الإبقاء على نيمار

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كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن محاولة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منع البرازيلي نيمار، المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني، من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ليونيل ميسي، وعد نيمار بمساعدته في التتويج بجائزة الكرة الذهبية، من أجل استمراره في صفوف برشلونة، وعدم الرحيل إلى باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي ولويس سواريز، اجتمعا مع نيمار مساء يوم الجمعة الموافق 21 يوليوالماضي، في أحد فنادق ولاية نيو جيرسي الأمريكية، لإقناعه بالتراجع عن ترك البارسا، وأضافت أن المحادثات بين اللاعبين الثلاثة امتدت لوقت طويل، وتم خلالها بحث الطرق الممكنة لكي يبقى نيمار مع النادي الكتالوني.

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وأشارت إلى أن ميسي لم يعد يكترث بالألقاب الفردية، لذا وعد نيمار بأن يدفعه ويقدم الدعم له لكي يتوج البرازيلي بالكرة الذهبية، وقال ميسي له: «ماذا تريد؟ أتريد الفوز بالكرة الذهبية؟ سأجعلك تتوج بها».

وأكدت الصحيفة أن ميسي ترجم أقواله لأفعال في اليوم التالي، وجعل نيمار يتألق في مواجهة يوفنتوس الإيطالي الودية، ولكن محاولاته لم تدفع البرازيلي للعدول عن قراره بالرحيل عن البارسا.

وبات نيمار صاحب الـ25 عامًا، لاعبًا في باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقده مع برشلونة (222 مليون يورو) ليصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.