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الثني يحيل مُقترحًا لإِنشاء لجنة عليا للتدابير العاجلة لرئيس البرلمان الليبي

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مصراوي Masrawy

الثني يحيل مُقترحًا لإِنشاء لجنة عليا للتدابير العاجلة لرئيس البرلمان الليبي

07:47 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

الثني يحيل مُقترحًا لإِنشاء لجنة عليا للتدابير العاجلة لرئيس البرلمان الليبي

رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني

البيضاء - (أ ش أ):

دعا دولة رئيس وزراء الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء،رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى لتشكيل لجنة تتولى التدابير العاجلة لحل مختنقات مدينة بنغازي.

واقترح الثني في كتاب وجهه لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مرفق بمسودة مقترح قرار لإنشاء هذه اللجنة،وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة سيادة محافظ مصرف ليبيا المركزي وسيادة الحاكم العسكري (درنة - بن جواد) وسيادة عميد بلدية بنغازي.

وأشار المقترح إلى جواز استعانة اللجنة بمن ترى من أفراد ومؤسسات لإنجاز أعمالها، مؤكدًا أن قرارات هذه اللجنة العليا التي أطلق عليها اسم (لجنة أعمال بنغازي) تكون بالإجماع فقط، على أن يستمر عملها إلى حين إنهاء مهامها أو إسناد هذه المهام إلى الغير.

وقال الثني إن هذه اللجنة جاءت "من أجل العمل على رفع معاناة سكان مدينة بنغازي جراء ما سببته العناصر الإرهابية والإجرامية في حق هذه المدينة من تدمير لممتلكات المواطنين والمرافق الخدمية بالإضافة إلى أنها ستكون مقر السلطة التشريعية للدولة مما يضفي عليها مزيدًا من المسؤوليات حول رفع هموم المواطن".

وأضاف أنه ولهذه الأسباب وجب اتخاذ الإجراءات والخطط الطارئة وتدبير الأموال لوضع الحلول العاجلة للمواطنين الذين تضررت مساكنهم والنازحين والمرافق الصحية والتعليمية والجامعات والمياه والصرف الصحي والتلوث البيئي في منطقتي الصابري وسوق الحوت والميناء والمطار في المدينة.

وأوضح أن المقصود بعمل اللجنة هو (التدابير العاجلة وليس الإعمار الذي يتطلب وقتًا طويلًا وأموالًا هائلة لتنفيذه) لافتًا إلى أن لجنة أعمال بنغازي تهدف لخلق الظروف الملائمة لعودة الحياة وبشكل تدريجي لشكلها الطبيعي في المدينة وتوفير الاستقرار لها وتهيئة وإعطاء الوقت الكافي لإعادة إعمارها.

وأشار الثني إلى أن هذه اللجنة المشكلة من ضمن ما ستتولاه هو (مراجعة وتدقيق واعتماد احتياجات متطلبات القطاعات والمرافق الخدمية لمدينة بنغازي المقدمة من الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيآت وغيرها، إضافة إلى تحديد المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ المتطلبات والعمل على تأمينها من خلال الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي).

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