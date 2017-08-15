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قائد قوات الدعم السريع بالسودان: مستعدون لجمع السلاح من دارفور

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مصراوي Masrawy

قائد قوات الدعم السريع بالسودان: مستعدون لجمع السلاح من دارفور

07:31 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

قائد قوات الدعم السريع بالسودان: مستعدون لجمع السلاح من دارفور

قوات الدعم السريع بالسودان

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلن قائد قوات الدعم السريع بالسودان، الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، عن ترتيبات لعملية جمع السلاح من قواته، مشدداً على ضرورة جمع السلاح من كل مكونات دارفور، ومن يد أي شخص يحمله.

وأكد حميدتي،في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، استعداد قوات الدعم السريع لجمع السلاح، مشيراً إلى أنها ينطبق عليها ما ينطبق على بقية القوات النظامية الأخرى، موضحا أن أي فرد من قواته يقضي إجازته أو لديه إذن، فيجب عليه تسليم سلاحه للمخازن حتى عودته لعمله.

وأشار إلى أهمية جمع السلاح من دارفور ومن كل السودان، في إطار بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، خاصة أنه قرار رئاسي يجب تنفيذه.

وحول ما تردد عن وجود أزمة مكتومة بين قوات حرس الحدود والدعم السريع قال إن قرار الدمج تعليمات صادرة من رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع في إطار فرض هيبة الدولة، مضيفا "قوات الدعم السريع كانت سابقاً في استخبارات الحدود، ثم صرنا حرس الحدود ثم قوات الدعم السريع، بالتالي ليس غريباً أو بدعة صدور قرار بدمج الدعم السريع في الحدود أو العكس".

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