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بالصور.. 20 ألف مشجع من استاد بورسعيد: "الكأس يا مصري"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. 20 ألف مشجع من استاد بورسعيد: "الكأس يا مصري"

07:42 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تواجد قرابة 20 ألف من مشجعي النادي المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، باستاد النادي لمشاهدة مباراة نهائي كأس ، التي ستجمع الفريق الساحلي مع النادي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك عبر شاشات عملاقة داخل الاستاد.

ارتدى المشجعون تيشرتات خضراء وحملوا أعلام المصري ووضعوا لافتات عليها عبارات :"المصري حكاية كبيرة"، و"مهما تيجوا علينا بورسعيد هنفضل حرة بينا"، و"المصري روح وحياة"، و"بورسعيد أمانة في رقبتك يا عميد"، و"حب المصري تتوارثه الأجيال"، مرددين هتافات: "الكأس يا مصري"، "حسام يا عميد الكأس في بورسعيد".

ووقف أفراد الأمن الإداري بالنادي أمام البوابات الرئيسية لتنظيم عملية الدخول، مقدمين النصائح للمشجعين بعدم استخدام الألعاب النارية حفاظًا على سلامتهم.

ووضع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية 6 شاشات عملاقة بالاستاد، وذلك تيسيرًا على جماهير وأعضاء النادي المصري الراغبين في مشاهدة مباراة نهائي كأس مصر، حيث وضعت شاشتين أمام المدرج الغربي، وشاشة أمام مدرج الدرجة الأولى (شمال)، والذي سيتم تخصيصه لأعضاء الجمعية العمومية، بينما تم وضع الشاشة الرابعة أمام مدرج الدرجة الأولى (يمين) والذي سيتم تخصيصه للأسر والعائلات من أبناء بورسعيد، فيما وضعت الشاشتين الخامسة والسادسة أمام المدرج البحري.​

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