عبد الله ووليد ومؤمن.. البدري يراهن على الخبرة في نهائي الكأس

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة النادي المصري البورسعيدي، والتي ستجمع بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، في نهائي كأس مصر.

وجاء التشكيل كالتالي..

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي.

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في خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: وليد سليمان، مؤمن زكريا، جونيور أجاي.

على دكة البدلاء..

أحمد عادل عبد المنعم، أحمد حمودي، عمرو جمال، صالح جمعة، محمد هاني، عماد متعب، حسام غالي