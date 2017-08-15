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عبد الله ووليد ومؤمن.. البدري يراهن على الخبرة في نهائي الكأس

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عبد الله ووليد ومؤمن.. البدري يراهن على الخبرة في نهائي الكأس عبد الله ووليد ومؤمن.. البدري يراهن على الخبرة في نهائي الكأس

التحرير

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة النادي المصري البورسعيدي، والتي ستجمع بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، في نهائي كأس .

وجاء التشكيل كالتالي..

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي.

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في خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: وليد سليمان، مؤمن زكريا، جونيور أجاي.

على دكة البدلاء..

أحمد عادل عبد المنعم، أحمد حمودي، عمرو جمال، صالح جمعة، محمد هاني، عماد متعب، حسام غالي

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التحرير

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