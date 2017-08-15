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توافد الآلاف من جماهير المصري على استاد بورسعيد (صور)

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توافد الآلاف من جماهير المصري على استاد بورسعيد (صور) توافد الآلاف من جماهير المصري على استاد بورسعيد (صور)

التحرير

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توافد الألاف من مشجعي النادي المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، علي استاد النادي بشارع 23 يوليو، لمشاهدة مباراة نهائي كأس مصري التي ستجمع الفريق الساحلي مع النادي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك عبر شاشات عملاقة.

وتواجد أفراد الأمن الإداري بالنادي أمام البوابات الرئيسية لتنظيم عملية الدخول، مقدمين النصائح للمشجعين بعدم استخدام الألعاب النارية حفاظًا علي سلامتهم.

ووضع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، 5 شاشات عملاقة بالاستاد، وذلك تيسيرًا على جماهير وأعضاء النادي المصري الراغبين في مشاهدة مباراة نهائي كأس والتي ستجمع فريقي المصري والأهلي علي استاد برج العرب، حيث تم وضع شاشتين أمام المدرج الغربي، فيما تم وضع شاشة امام مدرج الدرجة الأولى (شمال)، والذي تم تخصيصه لأعضاء الجمعية العمومية، بينما تم وضع الشاشة الرابعة أمام مدرج الدرجة الأولى (يمين) والذي تم تخصيصه للأسر والعائلات من أبناء بورسعيد، فيما وضعت الشاشة الخامسة أمام المدرج البحري.

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