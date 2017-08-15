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الجيش السوري يؤكد سقوط طائرة عسكرية جنوبي البلاد

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مصراوي Masrawy

الجيش السوري يؤكد سقوط طائرة عسكرية جنوبي البلاد

07:26 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

الجيش السوري يؤكد سقوط طائرة عسكرية جنوبي البلاد

ارشيفية

دمشق - (أ ش أ):

أكد الجيش السوري سقوط طائرة عسكرية تابعة له جنوبي البلاد، وذلك عقب إعلان جماعة "جيش أسود الشرقية" - التابعة للجيش السوري الحر - إسقاطها طائرة عسكرية في وادي محمود بريف السويداء الشرقي قرب الحدود مع الأردن.

وقال الجيش السوري - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز بالعربية) مساء اليوم /الثلاثاء/ - إنه فتح تحقيقًا في سبب سقوط الطائرة.

وكانت جماعة "جيش أسود الشرقية" التابعة للجيش السوري الحر - أعلنت في وقت سابق اليوم أن "قوات المعارضة أسقطت طائرة روسية الصنع (من طراز ميج) باستخدام مدافع مضادة للطائرات، وذلك في وادي محمود بريف السويداء الشرقي"، مشيرًا إلى أن "حطامها سقط في المنطقة".

وقال سعد الحاج المتحدث باسم جماعة "جيش أسود الشرقية" - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) -الذي تعد جماعته إحدى جماعتين رئيسيتين تعملان في المنطقة - إن الطيار يُعتقد أنه قفز بالمظلة، وأنه جاري البحث للعثور عليه.

يذكر أن جماعة "جيش أسود الشرقية" كانت قد أعلنت الشهر الماضي أن طائرة عسكرية سقطت على بُعد 50 كيلومترًا شرقي العاصمة دمشق، في منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة قرب جبهة قتال مع قوات الجيش السوري.

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