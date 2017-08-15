محافظ أسوان: استخراج بطاقات الرقم القومي لسيدات المحافظة كافة نهاية 2017

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، أن بحلول نهاية العام الجاري ستكون أسوان خالية من السيدات اللاتي لم يستخرجن بطاقات الرقم القومي سواء لأول مرة أو للتجديد، مشيرًا إلى أم استجراج البطاقات لهن سيكون بشكل مجاني, تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفق اتفاق بين المجلس القومي للمرأة وصندوق "تحيا مصر" والمحافظة، بمشاركة مصلحة الأحوال المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وهلال الدندراوي عضو المجلس ورئيس اتحاد عمال أسوان، في حضور العميد عصام عبد الستار مساعد رئيس مصلحة الأحوال المدنية لقطاع جنوب الصعيد.

وخلال الاجتماع، طالب المحافظ بتفعيل المبادرة وفق آلية متكاملة تسهل تنفيذها وتقوم على خطوات دقيقة ببرنامج زمني محدد، مشيرًا إلى مهلة أسبوع تمنح لرؤساء المراكز والمدن لإعداد حصر بأعداد وبيانات السيدات اللاتي لا يحملن بطاقات قومية، خاصة داخل القرى والمناطق النائية، على أن يرسل ذلك الحصر إلى فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان من أجل مخاطبة المركز الرئيسي للمجلس بتوفير استمارات استخراج بطاقات الرقم القومي.

كما لفت إلى الفترة ما بعد إجازة عيد الأضحى موعدًا لبدء إرسال مأموريات السجل المدني ميدانيًا للقرى والمناطق السكنية داخل مراكز الشباب أو المدارس لاستكمال استخراج بطاقات الرقم القومي لجميع سيدات أسوان اللاتي لم يحصلن بعد على بطاقاتهن.​