«هترمح كيف الحصان».. علاج الأمراض المستعصية في رمال سيوة (فيديو)

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"روح على الدكرور.. وإنت ترمح كيف الحصان"، هذا ما يردده أبناء واحة سيوة عند الشكوى من أي مرض، سواء كان بسيطًا أو يحتاج إلى مثابرة مع العلاج، لتذيع شهرة رمال "الدكرور" في ربوع المحروسة، بل وبين العرب والأوربيين، حتى أصبحت مقصدًا مهمًا للمرضى الراغبين في الشفاء من أمراض مستعصية.

"التحرير" انتقلت إلى أرض رمال الدكرور، للوقف على طبيعتها، وكيفية استخدامها لشفاء المرضي، حيث تبعد عن المدينة نحو 10 دقائق، ولا يمكن الاتنقال إليها إلا بسيارة دفع رباعي مجهزة.

التجرد من الملابس.. والدفن بالرمل

وهناك، وجدنا عدد من الأشخاص يستلقون في عدة حفر، بملابسهم الداخلية، وتردم الرمال عليهم من قبل شخصين، وعند اقتراب تغطية أجسادهم بالرمل، يخلعون ملابسهم الداخلية، ليكون الجسد كله ملتصقًا مباشرةُ بالرمل.

وبعدما تملكنا الفضول من الأمر، التقينا الشيخ شريف السنوسي، صاحب مركز حمامات رمل الدكرور، والذي بدأ في شرح منطقة الرمال، التي تنقسم ما بين حمامات بالجزء الخلفي ومخصصة لمعسكر للسيدات، ومعسكر آخر في الجزء الأمامي مخصص للرجال، بحيث كل معسكر منفصل عن الآخر.

رمال خشنة

وفيما يخص الرمال نفسها، فتحدث السنوسي عن أن الرمال بمنطقة "الدكرور" تحديدًا تختلف عن أي منطقة أخرى؛ كونها ترتفع عن البلد بـ 7 أمتار، وفي الأساس سيوة منخفضة عن البحر 10 أمتار، لذلك تعامد الشمس بها يختلف عن أي منطقة أخرى، وتمتاز رمال الدكرور بأنها خشنة عن أي رمال أخرى مما يجعلها أكثر شدة وفائدة في العلاج.

الدفن 20 دقيقة

وعن رحلة الشفاء في الرمال، قال إن البداية من الحفر في الرمال حفرة تكفي لدفن شخص خلال ساعات النهار، بداية من الساعة الـ 7 صباحًا حتى اقترب غروب الشمس، حيث أن الرمال تأخد جرعة حرارية عالية جدًا، ويتم إنزال الشخص المريض في الحفرة ويتم دفنه ووضع على رأسه "شمسية"، ويمكث في الرمال ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

شرب "الحلبة" في الخيمة

وتابع: بأنه يوجد هدفين للدفن أو الجلوس في الرمال، وهما أولًا: التعرض لجرعة حراية عالية جدًا للجسم، ووالهدف الثاني هو تفتيح مسام الجسم، وعقب الإنتهاء من الدفن في الرمل يدخل المريض داخل الخيمة، والتي تتكون من "قماش معين" يزيد من حرارة الشمس ومساحتها تتراوح ما بين متر طول و 1.5 مترعرض وارتفاع لا يتعدي المتر، ومع دخول المريض للخيمة، يتناول "الحلبة"، والتي تدر كميات كبيرة من العرق، على أن يتقلب في الخمية على جانبه أو على ظهره، بحيث يفرز أكبر كمية من العرق، ومدة المكوث في الخيمة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة في المتوسط، وكلًا على حسب قدرته في التحمل، لأنه كلما استمر أكثر كلما أستفاد أكثر.

ينسون للتهدئة وارتداء"بالطو".. والتدخين ممنوع أثناء العلاج

"يتناول الينسون"، يقول السنوسي شارحًا الفترة عقب خروج المريض من الخيمة، بهدف التهدئة، وعقب ذلك يمنح المريض"بالطو" معين عقب التجرد من ملابسه، ويحذر على المريض خلال فترة العلاج التعرض لأي تيار هواء، والبعد عن التدخين تمامًا.

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مدة العلاج لا تقل عن 3 أيام

وتأتي المرحلة الأخيرة في الشفاء، وهي الخاصة بالسكن، حيث يتم نقل المريض بالبالطو لينام في سكن المخصص لمدة ساعة أو ساعة ونصف، وهو سكن صحي بتناسب مع طبيعة الجسد خلال برنامج العلاج، ليفرز كمية عرق كبيرة جدًا، وهذا هو برنامج العلاج، ولفت إلى أن أقل مدة لإجراء العلاج بالدفن 3 أيام وصولًا إلى 5 و7 أيام، والمكوث في السكن المحدد طول فترة العلاج بالسكن، وعقب انتهاء البرنامج يتم عمل مساج للجسم بزيت الزيتون والخل.

علاج البواسير والروماتيزم

عن الأمراض التي يعالجها برنامج الدفن في الرمال، فعدد السنوسي من الأمراض التي تعالجها الرملة، في مقدمتها الرتوبة والروماتيزم وآلام المفاصل والروماتيد والخشونة، وعلاج البواسير كون الجلوس في الرملة نفسها يحدث عملية "كي المقعدة"، ومع مرور السنوات، يتم اكتشاف علاج جديد للدفن برمال الدكرور سنويًا، وتابع: "أنا لم اتجرأ أن أعلن عن الأمراض التي تعالجها الرمال، إلا بعد ان جربتها منذ سنوات".

غالبية المرضى مصريون.. وأعداد من السعودية وفرنسا وانجلترا

وعن قاصدي رمال الدكرور للاستشفاء؟، فكانت الإجابة، أن أغلبية الحاضرين مصريون، وبعض العرب من السعودية، بخلاف عدد من الدول الأروبية من "فرنسا واتجلترا".

من 300 لـ400 جنيه للعلاج في اليوم الواحد.. والموسم 3 أشهر

وعن التكلفة المالية للبرنامج العلاج، فيكلف ما بين 300 إلى 400 جنيه في اليوم الواحد، شامل العلاج والسكن والمأكل والمشرب، وفترة "موسم" العلاج تستمر منذ مطلع شهر ينويو وينتهي في 20 سبتمبر، أي لفترة لا تزيد عن 3 أشهر خلال العام، والعام الحالي استمرت شهري يوليو واغسطس فقط، كون رمضان جاء بالتزامن مع شهر يونيو.

الحمد لله خفيت

"التحرير" انتقلت للحديث مع عدد من المرضي أثناء مكثوهم ، أو الاستشفاء داخل الحفر برمال الدكرور، وكانت البداية مع على جاب أبو بكر من منطقة سيدي براني التابعة لمحافظة مطروح، والذي يبلغ من العمر 30 عامًا، وسبب حضوره هو العلاج من "الرتوبة وأملاح النقرص"، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الثانية لحضوره إلى رمال الدكرور، حيث كانت المرة الأولى للعلاج من "خشونة الركبة"، وعن علاجه من الخشونة، فرد " الحمد لله .. خفيت".

الدفن في الرمال أحسن من علاج الأطباء

حالة أخرى ترغب في الشفاء من مرض آخر، قصدت رمال الدكرور، وهو فوزي موسى، ويبلغ من العمر 35 عامًا من سكان سيدي بشر بالإسكندرية، وهذه المرة الأولى لحضوره للشفاء من أزمات البرد المزمن، وارتفاع نسبة الأملاح في الجسم، وحضر بناءً على ترشيحات من شقيقه الأكبر، الذي حضر إلى رمال الدكرور عقب شفائه من الروماتيزم والأملاح، قائلا: "الدفن في الرمال أحسن من علاج الأطباء".