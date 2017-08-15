مصراوي Masrawy

تحقيقات النيابة عن "عضو اتحاد علماء المسلمين": "ينتمي للجماعة الإرهابية منذ التسعينات" 07:14 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

محكمة

كتب - صابر المحلاوي:كشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول، عن المخطط الكامل الذي وضعته قيادات جماعة الإخوان بتصعيد الأنشطة التخريبية والإرهابية بالجيزة، والمكلف بتنفيذه الداعية خالد. خ عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين.وأسفرت التحقيقات التي باشرها حسين عامر وكيل أول نيابة شمال الجيزة الكلية على مدار قرابة 6 ساعات متواصلة أن المتهم يدعي الشيخ خالد. خ، واعظ وداعية إسلامي بالجمعية الشرعية بقرية أم دينار بمنشأة القناطر ينتمي للجماعة الإرهابية منذ التسعينات، واستغلت الجماعة قاعدته الجماهيرية بين مريديه ومتابعيه واستخدمته في أغراضها بالاستمرار في التنديد بثورة 30 يونيو وإفشال جهود الدولة نحو الاستقرار. وأضافت التحقيقات أن تحريات الأمن الوطني أشارت إلى أن المتهم وضع مخطط يهدف لزعزعة استقرار الدولة يشمل مرحلتين الأولى إثارة الفوضى الأمنية والإرهاب والتخريب والثانية نفى كافة تلك الأعمال من التخريب عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، ويتضمن المخطط قطع الطرق ومنع حركة المواصلات واستهداف مستودعات الوقود والسلع المدعمة واستهداف رجال النيابة العامة والقضاء والشرطة وأيضا السيارات الشرطية والمنشآت الحيوية وافتعال المشاجرات مع المواطنين الرافضين لسلوكهم الإرهابي لترويع المواطنين ومنع الدولة ومؤسساتها من ممارسة أعمالها.وفور إصدار إذن الضبط والتفتيش لشخص المتهم ومنزله ألقى ضباط الأمن الوطني عليه بمنزله وعثر بمسكنه علي كتب لزعماء الجماعة سيد قطب ويوسف القرضاوي و"سي دي" يحوي مقاطع فيديو وخطبة وحوارات تليفزيونية.فرغت النيابة العامة فيديوهات المتهم والذي أقر بأنها تخصه وهو من يقوم بإلقاء الخطب بها؛ فأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات ووجهت له اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وتحريض علني بارتكاب جريمة إرهابية باستخدام أجهزة الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لارتكاب عمليات إرهابية.

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