على هامش نهائي الكأس.. حملة للتبرع بالدم في بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم أسفل المقصورة الرئيسية لاستاد النادي بشارع 23 يوليو، وذلك لصالح مرضى مستشفيات المحافظة، وذلك على هامش مباراة المصري والأهلي في نهائي كأس مصر.

وفي السياق، وزعت إدارة النادي المصري مجموعة كبيرة من الهدايا الرمزية على المتبرعين، الذين كان من بينهم ممثلين للكنيسة والأوقاف.

وبدأ مشجعو النادي المصري البورسعيدي توافدهم على استاد النادي، لمشاهدة مباراة نهائي كأس مصري التي ستجمع الفريق الساحلي مع النادي الأهلي، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك عبر شاشات عملاقة.

ووقف أفراد الأمن الإداري بالنادي أمام البوابات الرئيسية لتنظيم عملية الدخول، مقدمين النصائح للمشجعين بعدم استخدام الألعاب النارية حفاظًا على سلامتهم، في الوقت الذي ارتدى معظم المشجعين التيشرتات الخضراء وحملوا أعلام النادي المصري.

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، أعلن عن توفير 5 شاشات عملاقة بالاستاد، وذلك تيسيرًا على جماهير وأعضاء النادي المصري الراغبين في مشاهدة مباراة نهائي كأس مصر، حيث سيتم وضع شاشتين أمام المدرج الغربي، فيما سيتم وضع شاشة أمام مدرج الدرجة الأولى (شمال)، والذي سيتم تخصيصه لأعضاء الجمعية العمومية، بينما سيتم وضع الشاشة الرابعة أمام مدرج الدرجة الأولى (يمين) والذي سيتم تخصيصه للأسر والعائلات من أبناء بورسعيد، فيما توضع الشاشة الخامسة أمام المدرج البحري.​