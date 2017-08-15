السعودية: 24 مليون شخص أدوا فريضة الحج خلال 10 سنوات

الرياض - (د ب أ):

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية خلال العشر سنوات الماضية قرابة الـ24 مليون حاج، حيث كان عام 2012 هو الأكثر فقد بلغ عدد الحجاج 3161573 حاجًا، بينما سجل العام الماضي أقل الاعوام حيث بلغ عدد الحجاج 1862909 حاجا.

وقالت الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إن "موسم الحج للعام الماضي 1437هـ (2016) سجل أقل عدد للحجاج خلال العشر سنوات الماضية ... فيما سجل العام 1433هـ (2012) أعلى عدد للحجاج خلال العشرة سنوات السابقة".

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) الرسمية عن المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج قوله في البيان إن عد وحصر الحجاج بدأ منذ عام 1390هـ (1971).

وأفاد المفرج أن "برنامج إحصاءات الحج يهدف إلى استكمال جميع برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف بيت الله الحرام".

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنها ستعلن عن عدد الحجاج بشكل دوري ابتداءً من الأول من ذي الحجة (24 أغسطس) وستصدر الهيئة الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج مساء التاسع من ذو الحجة (الأول من سبتمبر) وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج مبينة نتائج تفصيلية تتضمن: "عدد حجاج الداخل، وعدد حجاج الخارج، وعدد الحجاج حسب الجنس، وعدد الحجاج حسب الجنسية، وعدد الحجاج حسب جهة القدوم، وعدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى".