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كيف قضى المخرج سامح عبد العزيز ليلته الأولى في قسم الهرم؟

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مصراوي Masrawy

كيف قضى المخرج سامح عبد العزيز ليلته الأولى في قسم الهرم؟

06:38 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

كيف قضى المخرج سامح عبد العزيز ليلته الأولى في قسم الهرم؟

المخرج سامح عبد العزيز

كتب - محمد شعبان:كشف مصدر أمني مسؤول تفاصيل ليلة المخرج سامح عبد العزيز الأولى داخل حجز قسم شرطة الهرم عقب ضبطه بمواد مخدرة.وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه عقب عودة المخرج من سرايا النيابة العامة -التي أمرت بحبسه 4 أيام- تم استلام كافة متعلقاته الشخصية، وإيداعها بالأمانات.وأضاف المصدر أنه تم إيداع "عبد العزيز" غرفة حجز تضم نحو 4 متهمين بقضايا مختلفة غالبيتهم "تبديد وشيكات" بعيدًا عن المحتجزين في قضايا المخدرات والقتل.وأوضح المصدر أن المنتج أحمد السبكي والفنانة عفاف راضي ومجموعة من الوجوه الشابة بعالم السينما حرصوا على زيارة "عبد العزيز" في محبسه، لافتًا بأنهم أحضروا له أطعمة ومشروبات، وتبادلوا الحديث معه حول تفاصيل القضية.المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أكد أن المخرج سامح عبد العزيز قضى ليلته الأولى "في سلام"، لم يُثير خلالها أية مشكلات، نافياً وقوع مشادات أو مشاجرات بينه وباقي السجناء.ترجع تفاصيل الواقعة إلى الثالثة والنصف عصر الأحد الماضي، حين استوقف الرائد تامر الساعي، الضابط بشرطة السياحة والآثار، سيارة ملاكي بالقرب من فندق مينا هاوس وأهرامات الجيزة، وطالبه بإبراز تحقيق الشخصية وفتح حقيبة السيارة لتفتيشها.امتثل المخرج سامح عبد العزيز، إلى تعليمات الضابط، وعُثر بالحقيبة على صندوق من البيرة، فوجه الطالب أفراد الكمين بتفتيش السيارة بالكامل، حيث عُثر على ( 12 جرام حشيش، 7 جرامات بانجو) داخل التابلوه.وبتفتيش المخرج ذاتيا، عُثر بين طيات ملابسه على تذكرة كوكايين تزن جرام واحد، وقرصين من عقار الترامادول المخدر، وبسؤاله عن المضبوطات أكد "دي استعمال شخصي"، لافتا إلى أنه كان في طريقه للاحتفال بحفل زفاف ممثل شهير سيقام بالفندق.5 دقائق كانت كفيلة باصطحاب المخرج سامح عبد العزيز، إلى مكتب شرطة السياحة والآثار بالمنطقة الأثرية، ليحرر العقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالجيزة، محضرًا بالواقعة، وتم تحريز المضبوطات وسط هدوء تام من "عبد العزيز".خلال دقائق معدودة، تم إرسال المتهم بالمحضر لقيده بقسم شرطة الهرم، وتم نقله إلى النيابة المسائية في تمام الرابعة والنصف عصرًا، ليؤكد حيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، ومن ثم صدور قرار بحبسه 4 أيام، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي.وأمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية، بحبس المخرج 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما دفع المحامي شعبان سعيد ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لموكله، وطالب بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

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مصراوي Masrawy

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