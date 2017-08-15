مدير أمن الشرقية يكشف تفاصيل العثور على "العمدة ناهد"

الشرقية - فاطمة الديب:

كشف مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، تفاصيل عودة ناهد عبد الحميد، الشهيرة بـ "العمدة ناهد"، إلى منزلها بعد اختفاء دام 5 أشهر، وفق بلاغ بذلك في 25 أبريل الماضي، من الزوج محمد علي.

وقال مدير الأمن إن مباحث كفر صقر تمكنت اليوم الثلاثاء من العثور على "العمدة ناهد"، أثناء زيارتها إحدى صديقاتها ناحية "سوارس".

وكان صلاح لاشين، شقيق "العمدة ناهد"، أعلن عن عودة شقيقته وتواجدها في منزلها، دون الإفصاح بمزيد من التفاصيل عن ملابسات عودتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر تحفظت على 3 من أفراد أسرة المدعو "محمد. إ" عضو بحزب الوفد، مُقيم بقرية "تل راك" بدائرة مركز أولاد صقر؛ بناء على بلاغ من "محمد علي" زوج "العمدة ناهد".

وأشار المصدر، إلى أن اختفاء "العمدة ناهد" ناتج عن خلافات أسرية بينها وبين زوجها، نافيًا وجود أي شبهة جنائية في اختفاءها.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، الثلاثاء 25 أبريل الماضي، ببلاغ من "محمد علي" زوج "ناهد عبدالحميد مصطفى إسماعيل لاشين" وشهرتها "ناهد لاشين" 39 عامًا، من قرية "حانوت" التابعة لدائرة مركز كفر صقر، بتغيبها عن المنزل منذ 39 يومًا، وهو ما حُرر به المحضر رقم 2541 إداري كفر صقر لسنة 2017.

وتعتبر "ناهد لاشين" أول سيدة تترشح لمقعد العمودية بمحافظة الشرقية، حيث تقدمت بأوراق ترشحها منذ 3 سنوات.​