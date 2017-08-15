انتداب الطب الشرعي لتحديد هوية إرهابيين مقتولين بالفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أمرت النيابة العامة بمحافظة الوادي الجديد، بإشراف المستشار محمود شوقي، اليوم الثلاثاء، انتداب فريق من الطب الشرعي لفحص جثتين وسحب عينات الحمض النووي(DNA) منهما، لتحديد هوية إرهابيين اثنين لقيا مصرعهما بصحراء الفرافرة، في مواجهة مسلحة مع قوات الأمن في منطقة جبلية بطريق "الفرافرة -أسيوط".

وباشرت النيابة العامة، التحقيقات بإشراف المستشارين أحمد عبد العزيز، وكيل النائب العام، ومحمد حمدان، مدير النيابة بمركز الداخلة، وعاينت الجثتين، وكذلك جثة الإرهابي عبد الله محمد سعد الذي لقي مصرعه أمس الأول في مواجهة مسلحة مع رجال الشرطة، وأمرت بالتحفظ علي الجثث داخل المشرحة، وكذلك المضبوطات التي عُثر عليها بجوار جثث الإرهابيين.

وكان اللواء عبد الرحمن شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، قد تلقي إخطارًا من العميد عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد مقتل إرهابيين اثنين، متورطين في خلية القيادي الإرهابي عمرو سعد عباس إبراهيم، المتورطة فى تنفيذ عدد من عمليات العنف وتفجير الكنائس.

ونجح قطاع الأمن الوطني في تحديد ورصد أماكن هروب الإرهابيين في منطقة الكيلو 150 بطريق "الفرافرة-ديروط"، وتم استهدافهما، وأسفر ذلك عن مصرعهما وتناثر أشلاء جثة أحدهما لارتدائه حزام ناسف، وعثر على 2 بندقية آلية، و2 قنبلة يدوية، و12 خزينة بندقية آلية وكمية من الذخيرة.

يذكر أن الإرهابيين متورطين في حادث سرقة أمس الأول بالإكراه لسيارة نقل بالفرافرة، لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة بالمنطقة، بالاشتراك مع إرهابي ثالث لقي مصرعه أمس الأول أثناء استخدامه لحزام ناسف في مواجهة مسلحة مع رجال الشرطة بالفرافرة، وهو الإرهابي عبد الله محمد سعد إسماعيل عبد الله، مواليد 4 يونيو 1990، من محافظة الجيزة ويقيم بها بمركز البدرشين، حاصل على دبلوم فنى صناعى، ويُعد أحد العناصر الهاربة والمرصود ارتباطه بكوادر العناصر التكفيرية في سيناء.