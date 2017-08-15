مصرع محفظ قرأن حاول اللحاق بقطار في أسوان

مصراوي Masrawy

أسوان :إيهاب عمران

لقى محفظ قرأن مصرعه تحت عجلات قطار v.i.b بمحطة كوم أمبو بأسوان، اليوم الثلاثاء، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كوم أمبو المركزى.

تلقي اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بوفاة الشاب مصطفى بصرى، محفظ للقرأن الكريم، مقيم بقرية 7 قبلى التابعة لمركز كوم أمبو، أثناء قيام القطار من المحطة.

وتبين من التحريات، أن أثناء محاولة الضحية اللحاق بالقطار أثناء قيامه من محطة كوم أمبو، انزلقت قدميه بين الرصيف والقطار، مما تسبب فى وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.