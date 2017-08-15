أخبار عاجلة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع محفظ قرأن حاول اللحاق بقطار في أسوان

Google+ Print
مصرع محفظ قرأن حاول اللحاق بقطار في أسوان مصرع محفظ قرأن حاول اللحاق بقطار في أسوان

مصراوي Masrawy

مصرع محفظ قرأن حاول اللحاق بقطار في أسوان

06:30 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

أسوان :إيهاب عمران

لقى محفظ قرأن مصرعه تحت عجلات قطار v.i.b بمحطة كوم أمبو بأسوان، اليوم الثلاثاء، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كوم أمبو المركزى.

تلقي اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بوفاة الشاب مصطفى بصرى، محفظ للقرأن الكريم، مقيم بقرية 7 قبلى التابعة لمركز كوم أمبو، أثناء قيام القطار من المحطة.

وتبين من التحريات، أن أثناء محاولة الضحية اللحاق بالقطار أثناء قيامه من محطة كوم أمبو، انزلقت قدميه بين الرصيف والقطار، مما تسبب فى وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة