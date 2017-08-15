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وزير الخارجية الألماني: عقوبات برلين ضد أنقرة تؤتي ثمارها

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني: عقوبات برلين ضد أنقرة تؤتي ثمارها

06:45 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

وزير الخارجية الألماني: عقوبات برلين ضد أنقرة تؤتي ثمارها

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل

برلين - (أ ش أ):

أشاد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، الثلاثاء، بقرار حكومة بلاده الخاص بتعديل سياساتها تجاه تركيا، مؤكدًا أن نهج ألمانيا الصارم وضغطها الاقتصادي على أنقرة يؤتيان ثمارهما.

وذكر الموقع الالكتروني لـ"دويتشه فيله" الألمانية، أن تصريحات جابرييل تأتي بعد إعلان التركية رسميا سحب قائمة سوداء بها 680 شركة ألمانية، اتهمتها أنقرة مسبقا بأن لها علاقات مع منظمات إرهابية.

وأشار جابرييل في تصريحات للصحف الألمانية اليوم، إلى أن جدل واسع انتشر في المجتمع التركي، مما أجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على التنازل عن القائمة السوداء والاعتراف بأنها كانت "سوء تفاهم".

واعترف وزير الخارجية الألماني بتداعيات العقوبات الألمانية ضد تركيا وتأثيرها السلبي على الأعمال الصغيرة، مضيفا أن "تحذير السفر إلى تركيا بالطبع أثر على الأشخاص الخطأ بداية من أصحاب الفنادق الصغيرة والمطاعم والنوادي في غرب تركيا الذي يلبي خدمات السياح الأوروبيين والألمان".

وبالرغم من ذلك أضاف جابرييل "انه على ألمانيا حماية مواطنيها.. لا يمكننا قبول أن الرئيس أردوغان يمكنه ببساطة إلقاء القبض وحبس المواطنين الألمان".

وفي شهر يوليو الماضي، أعلن جابرييل إعادة توجيه لسياسة الحكومة الألمانية تجاه تركيا، حيث تم تقديم نصائح لقطاع الأعمال الألماني بعدم الاستثمار أو التجارة في تركيا، وهو ما يعتقد أنه دفع أنقرة إلى تغيير موقفها سريعا بشأن القائمة السوداء لطمأنة برلين بعدم وجود شركات ألمانية تحت التحقيق.

وحدثت الحكومة الألمانية كذلك تحذيرها للسفر إلى تركيا لتبلغ المواطنين بأنه ينطوي على "مخاطر"، كما نصح موقع وزارة الخارجية الألمانية، حاملي الجنسية الألمانية في تركيا بتوخي "الحذر الشديد" بعد أن تم حظر الاتصال القنصلي بسبب انتهاكها لأعراف القانون الدولي.

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